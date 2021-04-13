خبير تغذية: التوت البري يزيد من معدل حرق الدهون في الجسم

قال الدكتور خالد الغزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن تناول الجرسنيية قبل الافطار يؤدي إلى عدم ارتفاع مستوى الأنسولين في الدم، وهذا ما يؤدي إلى الشعور بالتخمة، والرغبة في النوم بعد الإفطار.



وتابع "الغزالي"، خلال حواره مع الإعلاميان مدحت إسماعيل وحمدي عباس، ببرنامج "اوفر وايت"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الثلاثاء، أن مشكلة الجلوس في المنزل لفترة طويلة تتمثل في تناول المزيد من الطعام، معقبًا: "كل اللي بيدخل في فمك محسوب عليك".



ولفت إلى أن تناول التوت البري مهم للغاية لمرضى السمنة، لأنه يزيد من معدل الحرق في الجسم بصورة كبيرة، لافتًا إلى أنه لا يوجد كورس علاجي واحد يصلح لخفض الوزن لكل مرضى السمنة.

