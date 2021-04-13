"أحمد منسي".. نهاية مؤثرة للحلقة الأولى من "الاختيار 2"

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 2" عدد من الأحداث المتتالية والمشوقة والمثيرة.



وكان من ضمن الأحداث انفجار في فجر يوم 4 يوليو عام 2013، خاصة في رفح بسيناء، من قبل قادة الإخوان بسبب إلغاء حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، وقاد هذه العملية الفنان أحمد مكي وهو يوسف الرفاعي وتبعه الشهيد أحمد منسي وهو قائد الصاعقة المصرية وانتهت الحلقة على قدوم عدد من الإرهابيين لإتمام عمليتهم في رفح.





مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.





