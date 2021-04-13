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أحمد العوضي مفاجأة في الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 2"

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 11:39 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ظهر الفنان أحمد العوضي ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 2"، والذي يخوض بطولته الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد مكي.

وتواجد أحمد العوضي مجسدا شخصية هشام عشماوي حيث ظهر ضمن المتظاهرين في ميدان رابعة العدوية.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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