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غرفة المنشآت السياحية تطالب بمد عمل المطاعم حتى الثالثة صباحًا

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 02:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن المطاعم تكبدت خسائر كبيرة نتيجة الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

وأضاف "المصري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع على فضائية "المحور"، أن إغلاق المطاعم 1 صباحًا في رمضان يمثل أزمة كبيرة، مؤكدًا أن هناك التزامًا تامًا بارتداء الكمامات والتطهير والتعقيم في المطاعم.

وأكد ئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن هناك رقابة شديدة على المطاعم المخالفة من وزارة الصحة، لافتًا إلى أنه يتم مراقبة 1400 مطعم سياحي جيدًا على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن هناك إغلاق أسبوع وغرامة مالية في حالة مخالفة إجراءات مواجهة كورونا، لافتًا إلى إغلاق 55 مطعمًا في بداية الإجراءات ووقف المديرين شهرًا، متابعًا: "نطالب بمد عمل المطاعم السياحية حتى الثالثة صباحًا".

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