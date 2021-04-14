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مؤسسة شباب بتحب مصر تطلق مبادرة "Ramadan green" في أول أيام رمضان
الأربعاء 14/أبريل/2021 - 06:35 ص
مارينا بشارة
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أعلنت مؤسسة شباب بتحب مصر عن إطلاق مبادرة بعنوان "Ramadan green"، مع أول أيام شهر رمضان، حيث تهدف المبادرة لنشر الوعى بأهمية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على البيئة وعدم الإسراف في شراء وإعداد طعام زيادة عن الحاجة ونشر ثقافة فصل المخلفات وأهمية إعادة التدوير وإعادة الاستخدام.
كما تهدف المبادرة الحد من استخدام البلاستيك ونشر توعية لمخاطر استخدامه وضرورة ترشيد استهلاك المياه أثناء الوضوء، فضلا عن التقليل من الاستخدام المفرط للطاقة والكهرباء والأضواء الزائدة عن الحد، حيث جرت العادة ملاحظة نوع من أنواع الإسراف في طقوس الاحتفالات الرمضانية.
وتستهدف المبادرة التي تقدمها مؤسسة شباب بتحب مصر جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي من ربات المنازل والأبناء والآباء وكل فئات المجتمع لحثهم على أهمية الحفاظ على الموارد وعدم الضرر بالبيئة المحيطة أثناء الاحتفال بالشهر المبارك، ومن المقرر نشر توعية يومية على صفحات التواصل الاجتماعي للمؤسسة في صورة منشور أو فيديو قصير.
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