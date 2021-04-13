Advertisements

مدرب دورتموند: نحن في مهمة صعبة أمام مانشستر سيتي

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 11:37 م
بوابة الفجر
Advertisements
صرح المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند إيدن ترزيتش، بأن هناك صعوبة في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، ضد مانشستر سيتي غدا الأربعاء.

وخسر دورتموند 2-1 في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي في مانشستر، بعد أن استقبل هدفا في اللحظات الأخيرة.

وحقق دورتموند بعد ذلك فوزا صعبا 3-2 على مضيفه شتوتجارت يوم السبت، ليحافظ على آماله الضئيلة في التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

وأبلغ ترزيتش مؤتمرا صحفيا افتراضيا اليوم الثلاثاء: "لدينا ثقة كبيرة لكن الثقة وحدها لن تكون كافية. قدمنا مباراة جيدة الأسبوع الماضي وأظهرنا أننا يمكننا مجاراة فريق كبير".

وأضاف: "كان من المحبط أن نستقبل هدفا متأخرا. ولذلك لا يمكننا التركيز فقط على الدفاع. علينا الهجوم أيضا. ستكون مهمة صعبة للغاية. ولذلك فإن الثقة ليست كافية، نحن بحاجة إلى عمل شاق أيضا".

وتابع: "الأمر يتعلق بإظهار أن بوسعنا اللعب أمام أفضل فريق في العالم وربما نخرج أفضل فريق في العالم من البطولة".

غياب سانشو

وقال ترزيتش إن الإنجليزي الدولي جادون سانشو لن يكون جاهزا في الوقت المناسب للمباراة، رغم أنه أحرز تقدما في تعافيه من الإصابة.

ويعالج العديد من اللاعبين الآخرين، ومن بينهم ماتس هوملز وماركو رويس، من كدمات وقال ترزيتش إن القرار النهائي حول مشاركتهم سيتخذ يوم المباراة.

وأضاف مدرب دورتموند: "هناك حصة تدريبية الليلة ثم صباح الغد. بالنسبة لجادون للأسف لن يلحق بالمباراة. كنا نأمل أن يكون معنا، لسوء الحظ لن يكون متاحا".

وكانت شبكة "سكاي سبورتس"، قد ذكرت أن سانشو عاد إلى التدريبات، قبل أيام من المباراة المرتقبة أمام فريقه السابق.

وأضافت أنه أكمل سباقات السرعة والتدرب بالكرة خلال جلسة فردية في مركز تدريب بالنادي، ليؤكد قربه من العودة، بعدما عانى من إصابة عضلية.

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يدرس استعادة نجمه السابق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. غيابات كبرى تضرب ريال مدريد ضد ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. الأهلي يضم نجم بيراميدز مجانًا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الخرطوم تدعو مصر وأديس أبابا إلى قمة خلال 10 أيام

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد 7 لاعبين أمام الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

هالة صدقى: "برنامج رامز جلال مفبرك.. وبضايق من إهانته للضيوف"

منذ حوالي 4 ساعات

تغييرات بالجملة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام النصر

منذ حوالي 4 ساعات

وجهة جديدة في انتظاره..فرجاني ساسي يقترب من الرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

منذ حوالي 6 ساعات

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمباراة النصر بكأس مصر

منذ أقل من ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة النصر غدًا

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:55 م

عاجل.. الخرطوم تدعو مصر وأديس أبابا إلى قمة خلال 10 أيام

عاجل- مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمباراة النصر بكأس مصر

11:02 م

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

04:25 م

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

07:38 م

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة النصر غدًا

11:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة