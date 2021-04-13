مدرب دورتموند: نحن في مهمة صعبة أمام مانشستر سيتي

صرح المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند إيدن ترزيتش، بأن هناك صعوبة في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، ضد مانشستر سيتي غدا الأربعاء.





وخسر دورتموند 2-1 في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي في مانشستر، بعد أن استقبل هدفا في اللحظات الأخيرة.





وحقق دورتموند بعد ذلك فوزا صعبا 3-2 على مضيفه شتوتجارت يوم السبت، ليحافظ على آماله الضئيلة في التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.





وأبلغ ترزيتش مؤتمرا صحفيا افتراضيا اليوم الثلاثاء: "لدينا ثقة كبيرة لكن الثقة وحدها لن تكون كافية. قدمنا مباراة جيدة الأسبوع الماضي وأظهرنا أننا يمكننا مجاراة فريق كبير".





وأضاف: "كان من المحبط أن نستقبل هدفا متأخرا. ولذلك لا يمكننا التركيز فقط على الدفاع. علينا الهجوم أيضا. ستكون مهمة صعبة للغاية. ولذلك فإن الثقة ليست كافية، نحن بحاجة إلى عمل شاق أيضا".





وتابع: "الأمر يتعلق بإظهار أن بوسعنا اللعب أمام أفضل فريق في العالم وربما نخرج أفضل فريق في العالم من البطولة".





غياب سانشو





وقال ترزيتش إن الإنجليزي الدولي جادون سانشو لن يكون جاهزا في الوقت المناسب للمباراة، رغم أنه أحرز تقدما في تعافيه من الإصابة.





ويعالج العديد من اللاعبين الآخرين، ومن بينهم ماتس هوملز وماركو رويس، من كدمات وقال ترزيتش إن القرار النهائي حول مشاركتهم سيتخذ يوم المباراة.





وأضاف مدرب دورتموند: "هناك حصة تدريبية الليلة ثم صباح الغد. بالنسبة لجادون للأسف لن يلحق بالمباراة. كنا نأمل أن يكون معنا، لسوء الحظ لن يكون متاحا".





وكانت شبكة "سكاي سبورتس"، قد ذكرت أن سانشو عاد إلى التدريبات، قبل أيام من المباراة المرتقبة أمام فريقه السابق.





وأضافت أنه أكمل سباقات السرعة والتدرب بالكرة خلال جلسة فردية في مركز تدريب بالنادي، ليؤكد قربه من العودة، بعدما عانى من إصابة عضلية.



