سامح الصريطي طبيب إخواني في "الاختيار 2"

ظهر الفنان سامح الصريطي ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 2"، والذي يخوض بطولته الفنان كريم عبد العزيز وأحمد مكي.



وجسد "الصريطي" شخصية أحد الأطباء المسئولين عن معالجة الإخوان في اعتصامهم برابعة العدوية.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.



