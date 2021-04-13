كارتيرون يقرر تصعيد ثنائي جديد إلى الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، ضم أوجه جديدة من قطاع الناشئين، بقائمة الفريق أمام حرس الحدود.

وعلم "الفجر الرياضي" أن كارتيرون قرر ضم يوسف أسامة نبيه وحمدي علاء ثنائي ناشئ الفريق، حيث يلعب الأول بمركز الجناح والمهاجم والثاني بوسط الملعب.

وشارك ثنائي ناشئ الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق الأول لهم عقب تصعيدهم، حيث أشاد كارتيرون بإمكانيات الثنائي.

ويلتقي الزمالك مع حرس الحدود المقرر لها غدا الأربعاء ضمن منافسات دور ال٣٢ من بطولة كأس مصر.