كلوب: يجب أن نؤمن بإمكانية تحقيق انتفاضة أمام ريال مدريد

صرح المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بأن يجب على فريقه أن يؤمن بإمكانية تحقيق انتفاضة أمام ريال مدريد بعد الخسارة 3-1، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.





وقال كلوب، في مؤتمر صحفي: "ليس هناك الكثير لتخسره بعد الخسارة 3-1، علينا المحاولة إذا كنا نريد اجتياز هذا الدور. لقد كان هذا فقط لقاء الذهاب بهذا الدور".





وأضاف: "النتيجة بالنسبة لي ليست مهمة للغاية، ولا الأداء، المهم أن نفوز بالمباراة ونلعب بالطريقة التي نعرفها".





وزاد: "علينا الدفاع بشكل أفضل أمام ريال مدريد. لا أدري إذا كنا سنحقق الانتفاضة، ولكن علينا أن نؤمن بإمكانية تحقيقها".





وتابع: "الجميع يتحدث عن انتفاضات في الماضي وكيفية تأثير الجمهور. الآن علينا أن نخلق أجوائنا الخاصة. صحيح أن عدم وجود جمهور قد تكون مشكلة إضافية".





وفاز ريال مدريد ذهابا 3-1 وسيواجه ليفربول الأربعاء.





وواصل: "ستكون مباراة صعبة. لا أدري إذا كان هناك ما قد يمنع ريال مدريد من أن يحظى بفرص. لقد فازوا على برشلونة في مباراة كبيرة، كما أنهم في حالة جيدة. يجب أن نكون في أفضل مستوياتنا بنسبة 100% لكي نحظى بفرصة. أنا متيقن بأننا سنحاول".





وتحدث كلوب عن فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد: "كنت مندهشا ولكني لم أتفاجأ. إنه موهبة مدهشة ولكننا كنا نعلم ذلك من قبل، حتى قبل أن يأتي لريال مدريد، حيث يبدو أنه قد تحسن".





وختم: "لقد سجل هدفين، أحدهما كان يمكننا الدفاع فيه بشكل أفضل، والثاني بمهارة كبيرة. لديه تسديدات رائعة وسيطرة كبيرة. هذه المرة سنحاول الدفاع بشكل أفضل".