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حاجة عظمة.. "هجمة مرتدة" تريند "تويتر" بعد عرض الحلقة الأولى

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 11:52 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تصدر مسلسل هجمة مرتدة، للنجمين أحمد عز وهند صبرى، م تريند "تويتر"، وذلك بعد عرض أولى حلقاته، ولقت الدقائق الأولى من المسلسل اهتمام شريحة كبيرة من المصريين الذين يتلهفون إلى متابعة الأعمال الوطنية التى تخلد ذكرى أبطال مصر.

وأشاد مغرد بأعمال أحمد عز قائلا: "كل أعماله مختلفة وبره الصندوق عشان كده بتبقى دايما أعمال أحمد عز مميزة وليها طابع خاص"، كما قال آخر "هجمة مرتدة" حاجة عظمة.


مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

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