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كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 11:55 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي توجهت إلى السويس، استعدادا لمواجهة فريق حرس الحدود مساء غدٍ الأربعاء في الدور الـ 32 لكأس مصر والتي تقام على استاد الجيش بالسويس.

 

وتضم القائمة كلا من:

 

في حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمد عواد

 

في الدفاع: محمود علاء ، محمد عبدالسلام ، محمد عبد الشافي،  أحمد فتوح ، حازم إمام  وحمزة المثلوثي.

 

في الوسط: فرجاني ساسي، يوسف إبراهيم أوباما، إسلام جابر، محمود عبدالعزيز، محمود عبدالرازق شيكابالا، حسام عبدالمجيد، حسام أشرف، يوسف أسامة، حمدي علاء.

 

في الهجوم: سيف الدين الجزيري، حميد احداد ومروان حمدي.

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