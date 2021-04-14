رامي رضوان محذرًا من ارتفاع إصابات كورونا في رمضان: "مش بنغلس عليكو"

حذر الإعلامي رامي رضوان، من ارتفاع أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا خلال شهر رمضان.





وقال "رضوان" خلال تقديم برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء: "شايف المواطنين في التقارير وهم لا يرتدون الكمامات، مش بنغلس عليكو والله بس وبعدين!!".





وأضاف: "معدل الإصابات الأيام اللي فاتت فيه زيادات ملاحظة، لسة بنقول ياهادي في الشهر الكريم أسرة كاملة بتصاب، بعيدا عن البيانات الرسمية الأعداد أكبر بكثير وحدث بلا حرج".



