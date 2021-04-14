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رامي رضوان محذرًا من ارتفاع إصابات كورونا في رمضان: "مش بنغلس عليكو"
الأربعاء 14/أبريل/2021 - 06:21 ص
شيماء حسن
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حذر الإعلامي رامي رضوان، من ارتفاع أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا خلال شهر رمضان.
وقال "رضوان" خلال تقديم برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء: "شايف المواطنين في التقارير وهم لا يرتدون الكمامات، مش بنغلس عليكو والله بس وبعدين!!".
وأضاف: "معدل الإصابات الأيام اللي فاتت فيه زيادات ملاحظة، لسة بنقول ياهادي في الشهر الكريم أسرة كاملة بتصاب، بعيدا عن البيانات الرسمية الأعداد أكبر بكثير وحدث بلا حرج".
وتابع: "ربنا يسعد أيامكم علشان تكتمل السعادة، لو عايزين عزومات يفضل في أماكن فيها تباعد واستخدام أدوات الطعام أحادية الاستخدام، لأنه خلال أسبوع هندخل في الألف مرة أخرى".
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