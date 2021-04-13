Advertisements

عاجل.. الصحة: تسجيل 823 إصابة جديدة بكورونا ..و39 حالة وفاة

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 160431 حالة حتى اليوم.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 823 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 212130 من ضمنهم 160431 حالة تم شفاؤها، و12526 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
نسخة ايفون

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة كورونا المستشفيات العزل الصحة اصابة

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يوضح موعد تخطي مصر ذروة موجة كورونا الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة النصر غدًا

منذ أقل من ساعتين

عاجل- مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمباراة النصر بكأس مصر

منذ ساعتين و 5 دقيقة

هالة صدقى: "برنامج رامز جلال مفبرك.. وبضايق من إهانته للضيوف"

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفض عقوبات لجنة الانضباط ويستأنف غدًا.. ويحذر من الانفلات الأخلاقي

منذ ساعة و نصف

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الخرطوم تدعو مصر وأديس أبابا إلى قمة خلال 10 أيام

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أحمد العوضي مفاجأة في الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 2"

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. غيابات كبرى تضرب ريال مدريد ضد ليفربول

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. الأهلي يضم نجم بيراميدز مجانًا

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

منذ حوالي 7 ساعات

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

محمد رمضان يتقدم لخبطة تارا عماد ووالدها يرفضه

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في مصر لـ18 ألف

بشرى سارة بشأن كورونا.. مصر تقترب من تسجيل 35 ألف حالة شفاء

بشرى سارة بشأن كورونا.. مصر تقترب من تسجيل 60 ألف حالة شفاء

بشرى سارة.. ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا.. ونسجل 95 ألفا

محافظ الأقصر وديوان عام المحافظة يشاركون في مبادرة علاج الأمراض المزمنة.. صور

عاجل.. انخفاض كبير في الوفيات.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:55 م

عاجل.. الخرطوم تدعو مصر وأديس أبابا إلى قمة خلال 10 أيام

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

04:25 م

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

07:38 م

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

05:42 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

08:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة