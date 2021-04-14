هادي الجيار وانفجارات وأحمد منسي.. ملخص الحلقة الأولى من "الاختيار2"

عرضت قناة "on" الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 2"، وشهد عدد من الأحداث المثيرة.



وكانت الحلقة بها عدد من الأحداث حيث شهدت اعتصام أعوان الإخوان في رابعة العدوية، والمعارضين لحكم الإخوان أمام قصر الإتحادية، وشهدت أحداث يوم 2 يوليو 2013 حيث تم إلغاء حكم الرئيس الراحل محمد مرسي وتوقف العمل بالدستور بشكل مؤقت، وذلك ببيان من الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد القوات المسلحة في هذا الوقت.



وذهب كريم عبد العزيز في مأمورية لإيقاف إحدى عمليات الإنفجار التي نظمها جماعة الإخوان في أحد مناطق مصر الجديدة، كما انتهت الحلقة بانفجار في رفح، وكان من القوات في هذه المنطقة الفنان أحمد مكي والذي سيتبعه أحمد منسي وقدم عدد كبير من معاوني الإخوان لإتمام عمليتهم التخربيبية في رفح.



ويجسد كريم عبد العزيز دور ظابط يدعى زكريا يونس، كما يجسد الفنان أحمد مكي دور يوسف الرفاعي.



وتجسد الفنانة إنجي المقدم دور زوجة الفنانة كريم عبد العزيز، ويربط الفنان أحمد مكي بـ أسماء أبو اليزيد علاقة حب ويجسد هادي الجيار دور والده.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.





