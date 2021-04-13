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نشرة حوادث "الفجر".. انتحار طفلة ١١عامًا بالوراق.. ومذيعة تقتل زوج شقيقتها بالسيدة

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 11:56 م
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الثلاثاء العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

باشرت نيابة الوراق، بشمال الجيزة، التحقيق في انتحار طفلة تبلغ من العمر ١١ عامًا، بشنق نفسها في سقف صالة الشقة، بالوراق.

تمكنت الاجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المذيعة المتهمة بطعن زوج شقيقتها بمنطقة السيدة زينب.

تباشر نيابة الوراق، بشمال الجيزة، عن تفاصيل جديدة في انتحار طفلة تدعى "ياسمين.أ" تبلغ من العمر ١١ عامًا، بشنق نفسها في سقف صالة الشقة، بالوراق، وأدلت والدة الطفلة بأقوالها، أنها تعمل "بائعة سمك" فخرجت هي وزوجها للعمل.

أمرت النيابة العامة اليوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر إبريل الجاري، بإحالة الطبيب "مايكل فهمي" وزوجته إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما عما نُسب إلى الأول من خطف ستة فتيات -أطفال- بطريق التحيُّل؛ باستغلال صغر عمرهن واستدراجهن إلى مسكنه وعيادة خاصة له، وهتكه عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاصٍ تمكن من خلاله من إتمام جريمته، وقد اشتركت زوجته معه بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم مما أسندت إليه بتواجدها معه خلال لقائه ببعض المجني عليهن وذويهن لبث الطمأنينة في نفوسهم تجاه المتهم وأساليب علاجه، فمكنته بذلك من الانفراد بهن وارتكاب جرائمه.

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية اليوم الثلاثاء، حبس مذيعة راديو بتهمة قتل زوج شقيقتها بمنطقة السيدة زينب طعنا بسلاح أبيض "سكين" عدة طعنات اودت بحياته في مختلف أنحاء الجسم وذلك بسبب ابلاغه عن مكان زوجها الهارب من دفع الديون، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت تحريات المباحث حول الواقعة.

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