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إهداء مسلسل "الاختيار 2" للفنان الراحل هادي الجيار

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أهدى فريق عمل مسلسل "الاختيار 2"، العمل لـ الفنان الراحل هادي الجيار، حيث تم التنويه على ذلك في تتر العمل.

كما تم التنويه على أن هذه المشاهد حقيقية، وظهر الفنان هادي الجيار في أحداث العمل وهو يجسد دور والد الفنان أحمد مكي وهو "يوسف الرفاعي" أحد الظباط في سيماء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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