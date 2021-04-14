وزارة الري تكشف تكلفة الري الحديث والري الذكي (فيديو)

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن الري الحديث هو استخدام منظومة الرش في ري الأراضي، مضيفًا أن الري الذكي يستخدم مقياس للرطوبة، وهو عبارة عن مقياس يدوي بسيط عن طريق عمود معدني يتم وضعه في التربة، ويستطيع المزاع من خلاله أن يحدد مدى احتياج التربة للري من عدمه.





وتابع "غانم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي": "نتواصل مع المزارعين ونتلقى استفساراتهم لشرح تقنيات الري الحديث والري الذكي".





وأوضح أن تكلفة الري الحديث 5 آلاف جنيه للفدان، ويمكن للمزارع أن يحصل عليهاعن طريق القرض، كما أنه يضاعف المحصول بنسبة من 30 لـ 40%، لافتا إلى أن جهاز الري الذكي في حدود 100 جنيه، متابعًا: "نسعى للتوسع في منظومة الري الذكي خلال الفترة المقبلة".



