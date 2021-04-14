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شريهان تتصدر تريند "جوجل" عقب ظهورها مرة أخرى على الشاشة

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 12:03 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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تصدرت الفنانة شريهان تريند موقع البحث الشهير "جوجل" وذلك عقب إعلانها لأحد شركات المحمول.

وأصبحت شريهان حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وأسعدهم ظهورها مرة أخرى.

وكانت أبرز التعليقات: "الناس اللي مفهمتش اعلان شريهان.. شريهان الجميله المبهجه بتحكي قصة حياتها بمنتهي الذكاء ف الاعلان.. ازاي ابتدت زمان وازاي حلمت وازاي نجحت.. وازاي اتعرضت ل ازمات صحيه واهمها مشكله في ضهرها وتحديدآ في العمود الفقري.. وده اللي ظهر ف مشهد كامل ف الاعلان وهي راكبه عربيه وبتسوق شويه وبعدها بتطير لفوق "وده رمز ل قصة الحادثه اللي حصلتلها سنة ١٩٨٩" وكانت سبب ف اصابتها بكسر في العمود الفقري كان هيكون سبب ف اصابتها بشلل.. لكنها عملت حوالي ٣٠ عمليه كلهم اصعب من بعض.. ومرت بفتره حرجه جدآ ف حياتها.. وده اللي ظهر برضه ف الاعلان وهي ف اوضة العمليات وحواليها دكاتره.. ومن بعدها قامت ورجعت تاني زي الاول واقوي واجمل.. زي ما قالت ف اغنية الاعلان "ولا عمر كسرتنا الدنيا.. راجعين اقوي من الاول"

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