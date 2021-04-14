شريهان تتصدر تريند "جوجل" عقب ظهورها مرة أخرى على الشاشة

تصدرت الفنانة شريهان تريند موقع البحث الشهير "جوجل" وذلك عقب إعلانها لأحد شركات المحمول.



وأصبحت شريهان حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وأسعدهم ظهورها مرة أخرى.



وكانت أبرز التعليقات: "الناس اللي مفهمتش اعلان شريهان.. شريهان الجميله المبهجه بتحكي قصة حياتها بمنتهي الذكاء ف الاعلان.. ازاي ابتدت زمان وازاي حلمت وازاي نجحت.. وازاي اتعرضت ل ازمات صحيه واهمها مشكله في ضهرها وتحديدآ في العمود الفقري.. وده اللي ظهر ف مشهد كامل ف الاعلان وهي راكبه عربيه وبتسوق شويه وبعدها بتطير لفوق "وده رمز ل قصة الحادثه اللي حصلتلها سنة ١٩٨٩" وكانت سبب ف اصابتها بكسر في العمود الفقري كان هيكون سبب ف اصابتها بشلل.. لكنها عملت حوالي ٣٠ عمليه كلهم اصعب من بعض.. ومرت بفتره حرجه جدآ ف حياتها.. وده اللي ظهر برضه ف الاعلان وهي ف اوضة العمليات وحواليها دكاتره.. ومن بعدها قامت ورجعت تاني زي الاول واقوي واجمل.. زي ما قالت ف اغنية الاعلان "ولا عمر كسرتنا الدنيا.. راجعين اقوي من الاول"