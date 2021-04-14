"أخوها شافها متعلقة في السقف".. مفاجآت جديدة حول انتحار طفلة عمرها ١١ عامًا بالوراق

كشفت تحقيقات نيابة الوراق، بشمال الجيزة، عن مفاجآت جديدة في واقعة انتحار طفلة تدعى "ياسمين.أ" تبلغ من العمر ١١ عامًا مشنوقة بسقف صالة الشقة بالوراق، حيث إن شقيقها الأصغر ذهب في يوم الواقعة مع خالته للسوق لشراءها بعض المستلزمات، وأثناء عودة الطفل للمنزل عثر على جثة شقيقته معلقة بسقف الصالة.





وأوضحت التحقيقات التي باشرها المستشار ماجد فهمي وكيل النائب العام، وسكرتيره كريم سرحان، أن الطفل انتابه حالة من الفزع فأطلق صرخات عالية، فأسرعت خالته لشقة شقيقتها فوجدت الطفلة معلقة.





وأدلت والدة الطفلة بأقوالها، أنها تعمل "بائعة سمك" فخرجت هي وزوجها للعمل، ونجلتها كانت دائمًا تلعب مع الأطفال خارج المنزل، بالإضافة أنها كانت دائمًا تلعب في الألعاب الإلكترونية مع الأطفال المنتشره عبر الإنترنت، مشيرة إلى أنها لا تعلم ماهي الألعاب.





مربوطة في السقف بـ"إيشارب"





وأفادت التحقيقات، أن الذي اكتشف الواقعة شقيق الطفلة ويبلغ من العمر ٨ سنوات، وعثر على الطفلة مربوطة بإثنين من "الإيشارب" ومعلقة بسقف الصالة، وبكامل ملابسها وكانت مرتديه "تيشيرت" وبنطلون، ما أسفر عن وجود آثار حول رقبتها نتيجة الشنق.





وأشارت إلى أن الطفلة تدعى "ي.أ" واستغلت خروج والدتها ووالدها للعمل، فشنقت نفسها في سقف صالة الشقة.





بداية الواقعة بتلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا يفيد بانتحار طفلة داخل شقتها التي تقطن بها.





وكشفت التحريات أن وقوع الحادث كانت الطفلة كانت بمفردها، ووالديها خارج المنزل، وخلال ذلك توجهت الطفلة لشنق نفسها في السقف وعقب دخول شقيقها فوجئ بشقيقته مشنوقة في السقف.



