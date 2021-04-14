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أستاذ مناعة في بريطانيا يوجه رسالة طمأنة بخصوص لقاح استرازينيكا

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 05:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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وجه الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام، رسالة طمأنة بخصوص لقاح استرازينيكا بعد حملة الانتقادات التي تعرض لها اللقاح وقيام عدد من الدول الكبرى على غرار ألمانيا وفرنسا والدنمارك بوقف التطعيم بهذا اللقاح بعد إصابة عدد ممن تلقوه بجلطات.

وقال "الشربيني" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز إن اللقاح ممتاز وبصفة عامة لا يسبب أي أعراض جانبية، موضحًا أنه لا يمكن قياس من تعرضوا للجلطات والتعميم بأنه بسبب اللقاح.

وأشار إلى أنه مع نهاية 31 يوليو المقبل سيكون أغلب المواطنين في بريطانيا تم تطعيمهم باللقاح، مستطردًا "الإجراءات الاحترازية شيء أساسي في بريطانيا والناس أطبعت عليها بصورة كبيرة وأصبحت جزء من حياتهم اليومية".

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