"رامز عقله طار" يتصدر تريند "جوجل" عقب عرض الحلقة الأولى

تصدر برنامج "رامز عقله طار" تريند موقع البحث الشهير "جوجل" وذلك عقب عرض الحلقة الأولى من البرنامج على قناة "mbc مصر".



واستضاف الفنان رامز جلال في الحلقة الأولى منبرنامجه "رامز عقله طار" الفنان أحمد سعد.



ويتصارع الفنان رامز جلال في كل موسم رمضان من أجل برنامج المقالب الذي يقدمه، والذي يكون بفكرة مختلفة عن كل عام ويتصدر التريند منذ الدقائق الأولى من عرضه ويصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي.