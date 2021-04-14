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شاهد.. من هو الإرهابي "الباكوتشي" في مسلسل الاختيار؟

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 04:16 ص
الإرهابي الباكوتشي
الإرهابي الباكوتشي
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسي، إن هناك ثلاث مسلسلات يتم عرضها في شهر رمضان الحالي، هي القاهرة كابول، هجمة مرتدة، الاختيار 2، تتحدث عن رجال الظل بالمخابرات العامة والأمن الوطني.

وأضاف "موسى"، خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة « صدى البلد»، إن هناك العديد من المسلسات الهادفة التي يتم عرضها هذا العام في رمضان، والتي تسلط الضوء على رجال الظل، وتظهر مدى الهجوم المبذولة من جانبهم من أجل الوطن.

وأشار إلى أن مسلسل الاختيار 2، قد بدأ بالبيان التاريخي الذي تلاه الفريق عبدالفتاح السيسي في يوم 3 يوليو من عام 2013، بعد أيام قليلة من ثورة 30 يونيو، مضيفا:" كريم عبدالعزيز يجسد دور ضابط أمن وطني في مسلسل الاختيار وتم تصوير مشاهده في مقر جهاز الأمن الوطني"، لافتا إلى أنه لأول مرة يتم تصوير مسلسل يتحدث عن جهاز الأمن الوطني.

ونوه إلى أن مسلسل الاختيار 2 سيكشف عن عدد من العمليات الإرهابية التي كانت ستنفذ في البلاد وتم إحباطها وإجهاضها من جانب رجال الأمن الوطني، موضحا أن محمد السيد الباكوتشي الذي تم ذكره في مسلسل الاختيار 2، كان من ضمن تنظيم ضباط الشرطة الملتحين، وهو من أبلغ الإرهابيين بخط سير المقدم الشهيد محمد مبروك، وهو قائد الخلية الإرهابية التي خططت لمحاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أنه برز أيضا اسم الإرهابي همام عطية، الذي ارتكب قرابة 20 عملية إرهابية، وهو من أسس جماعة إرهابية أطلق عليها «أجناد مصر» وقد لقى مصرعه في تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، في منطقة الطوابق بفيصل عام 2015.

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