"مسابقات رمضانية" والجوائز رحلات سياحية

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن إطلاق مسابقة فوازير سياحية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي Experience Egypt، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك للترويج السياحي لمصر وزيادة الوعي السياحي والأثري للمواطنين وتعريفهم بالمقومات السياحية المتنوعة التي تزخر بها من متاحف وأماكن أثرية وشواطئ وصحراء وواحات وغيرها.

وتتضمن المسابقة طرح فزورة يومية عن أحد المحافظات المصرية على مدار الشهر الكريم، على أن يتم

اختيار عشرة فائزين ممن شاركوا بالمسابقة وإجاباتهم صحيحة على مدار الشهر، وستكون الجائزة لأول خمسة فائزين عبارة عن رحلة سياحية لـ 4 أفراد إلى أحد المحافظات السياحية المصرية، والخمسة الآخرين رحلة سياحية آخري لفردين.