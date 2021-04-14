"الاتصالات" تكشف عن الهدف من استخراج رقم قومي للعقارات

قال المهندس خالد عطار، نائب وزير الاتصالات، إن الهدف من إيجاد رقم قومي للعقارات هو تسهيل كل خدمات العقار سواء خدمات بيع أو شراء، أو توصيل كافة الخدمات، مشيرًا إلى أن هناك 35 مليون عقار سكني في مصر، ولكن لا توجد معلومات كافية عن الوحدات السكنية أو المغلقة، وهذا لا يساعد في توفير الخدمات المقدمة للمواطنين.





وتابع "عطار"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن كل الدول الحديثة والمتقدمة تستخدم المعلومات في إدارة شؤونها، وهذا ما تعكف عليه مصر حاليًا، مشيرًا إلى أن مصر ستقتطع شوط كبير جدًا في التحول الرقمي مع نهاية 2023.



