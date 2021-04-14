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رامي رضوان معلقًا على ظهور "شريهان": "نور طلّ على الشاشة" (فيديو)

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 07:36 ص
شريهان
شريهان
شيماء حسن
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علق الإعلامي رامي رضوان، على ظهور النجمة شريهان في إحدى الإعلانات خلال شهر رمضان المبارك.

وقال "رضوان" خلال تقديم برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "مهما تباينت الآراء بين الناس، فيه منهم إلى حب الإعلان ومنهم اللي لا".

وأضاف الإعلامي: "ولكن لم يختلف أحد على جمال شريهان وعلى النور اللي طل وشع مع ظهور النجمة شريهان لها كل التحية والتقديم وسعداء بطلتها الجميلة، ونتمنى أنها تطل علينا في مساء (دي إم سي) قريبًا".

إلى ذلك، صرح الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا بأن الطعن بالنقض المقيد برقم 5250 لسنة 72ق والمقدم منه بصفته وكيلًا عن الفنانة الكبيرة شريهان أحمد عبد الفتاح قد صدر حكم بقبوله اليوم وإحالته لنظره أمام محكمة القضاء الإداري.

وكانت الفنانة شريهان تقدمت بطلب لقيدها محامية في نقابة المحامين إلا أن هذا الطلب قد تم رفضه فقام بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض بطلب قيدها كمحامية في جداول نقابة المحامين وقضي فيه لصالحها بالحكم السابق.

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شريهان سمير صبري بوابة الفجر الفجر

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