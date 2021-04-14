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بعد اتهامها بقتل كريم فهمي.. هيفاء وهبي تنهار بالبكاء (فيديو)

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 12:18 ص
بوابة الفجر
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اتهم أحد المشاركين في مقلب "خمس نجوم" الفنانة هيفاء وهبي، في مقتل النجم كريم فهمي.


وتسبب الموقف ضمن أحداث المقلب المذاع على قناة "الحياة" في انفعال الفنانة اللبنانية ودخلوها في نوبة بكاء.


واعتقدت وهبي أنها تسببت بالفعل في وفاة كريم فهمي بعد اصطدام السيارة التي كانت تقودها بسيارة الفنانين محمد الشرنوبي وكريم فهمي.


برنامج "خمس نجوم"، يجمع لأول مرة معاً النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، مما يُفجّر الكثير من المواقف المضحكة. وينضم إلى النجوم الخمس أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.

يُعرض برنامج "خمس نجوم" على" MBCمصر" يومياً في رمضان، وتُعرض هذه الحلقة الثلاثاء 13 إبريل 2021 الساعة 9:00 مساء.

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هيفاء وهبي مقلب كريم فهمي

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