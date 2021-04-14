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بطولة استثنائية لشاب مصري بأمريكا.. ساعد الشرطة في ضبط متهم بالقتل
الأربعاء 14/أبريل/2021 - 06:20 ص
داليا الحسين
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عرض الإعلامي أحمد موسى، بطولة استثنائية لشاب مصر في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية والتي باتت حديث الإعلام الأمريكي في اليومين الأخيرين.
وقال "موسى" خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن البطل المصري الذي يحتفي به الإعلام الأمريكي ويتحدث عنه بقوة يدعى أحمد شعبان.
وأردف الإعلامي، أن شعبان يعمل سائق شاحنة، ولاحظ الشرطة الأمريكية تطارد متهم في جريمة قتل، وقام شعبان باعتراض سيارة المتهم ما مكن الشرطة من توقيفه وضبطه.
وأشاد بما قاله الشاب المصري خلال لقائه مع إحدى المحطات الفضائية الأمريكية عندما سألوه عن خوفه من المجرم قبل اعتراض طريقه بالشاحنة، أجاب قائلا: «خدمت في الجيش المصري وعلمونا منخافش».
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