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أنوشكا عن دورها في نجيب زاهي زركش: "بحاول أجدد من نفسي" (فيديو)
الأربعاء 14/أبريل/2021 - 03:50 ص
شيماء حسن
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عبرت الفنانة أنوشكا، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "نجيب زاهي زركش"، مؤكدة أن دورها في هذا المسلسل مختلف عن أدوارها السابقة التي شاركت فيها في المسلسلات الرمضانية الماضية.
وقالت "أنوشكا" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" إن وجود الفنان الكبيرة يحيى الفخراني كان أساس مشاركتي في المسلسل وتحمسي للعمل به.
وأضافت: "أي حد يحب يشترك في أي عمل من بطولة الفنان يحيى الفخراني، وهي المشاركة الثانية معه، والمسلسل اجتماعي وله رسالة جميلة".
وتابعت: "دائمًا بحاول أجدد من نفسي، وانتهينا من التصوير قبل شهر رمضان، واستمتعت بهذا المسلسل ولم نشعر بأي ضغط وكنت مبسوطة وأنا بشتغل الصراحة، ودوري فيه مختلف لأن الكتابة مختلفة وأتمنى أن الجمهور يكون مبسوط بهذا المسلسل لأن به رسالة وضحك وأحاسيس ولغز وهو ما ستكشف عنه الحلقات المقبلة".
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