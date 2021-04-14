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هاشتاج أحمد مكي يجتاح تويتر.. والنجم يركب التريند بآلاف التغريدات

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 12:43 ص
بوابة الفجر
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اجتاح هاشتاج أحمد مكي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد أدائه القوي في مسلسل "الاختيار" عن بطولات الجيش المصري.

وتصدر النجم التريند بآلاف التغريدات التي عبر أصحابها عن إعجابهم الشديد بالدور الذي يقدمه النجم، حيث تفاعل معه المشاهدون.

ظهر الفنان أحمد مكي في الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 2"، وهو يجسد دور الظابط يوسف الرفاعي.

وكان الظابط يوسف الرفاعي "أحمد مكي" في الحلقة الأولى من المسلسل، بؤدي مأموريته في العريش_ شمال سيناء، وكاد أن يتعرض للموت عقب قتله أحد أعضاء الإخوان الذين يجمعون الأسلحة من أجل حملاتهم الإرهابية.

وجمع أحمد مكي علاقة حب بالفنانة اسماء أبو اليزيد والتي تعتني بوالده "هادي الجيار".

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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مسلسل الاختيار احمد مكي

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