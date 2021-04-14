"الري" ترد على المقترح الجديد لإثيوبيا حول أزمة سد النهضة

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن الوزارة اتخذت خلال السنوات الأخيرة وسائل متعددة لترشيد الموارد المائية، وزيادة وتعظيم إنتاجية وحدة المياه.





وتابع "غانم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن موقف مصر واضح تمامًا حول حل ازمة سد النهضة، مشيرًا إلى أن مصر تريد التوصل إلى أتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة



