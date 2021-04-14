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"الري" ترد على المقترح الجديد لإثيوبيا حول أزمة سد النهضة
الأربعاء 14/أبريل/2021 - 02:57 ص
كساب أحمد
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قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن الوزارة اتخذت خلال السنوات الأخيرة وسائل متعددة لترشيد الموارد المائية، وزيادة وتعظيم إنتاجية وحدة المياه.
وتابع "غانم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن موقف مصر واضح تمامًا حول حل ازمة سد النهضة، مشيرًا إلى أن مصر تريد التوصل إلى أتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة
وعن المقترح الإثيوبي الجديد للاتفاق على الملء الثاني اولًا، قال متحدث الري: "أي اطروحات تقدم من إثيوبيا حول الاتفاق على الملء الثاني فقط، ومن ثم الوصول إلى اتفاق خلال المرحلة المقبلة، حول قواعد التشغيل، فتهدف إلى إضاعة الوقت".
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