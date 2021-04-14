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ذكاء باسل خياط في "حرب أهلية" يكشف كذب إدعاء سيدة بتصوير زوجها لها عارية

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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عرضت اليوم قناة "سي بي سي" الحلقة الأولى من مسلسل "حرب أهلية" للفنانة يسرا وباسل خياط، التي شهدت أحداث كثيرة وتعريف بالشخصيات.

وبدأت الحلقة الأولى من "حرب أهلية" بمشهد لجميلة عوض التي تجسد ابنه الفنانة يسرا ضمن أحداث المسلسل، برفقة أصدقائها وترتب حفل عيد ميلادها.

وفي المشهد الثاني يظهر زوج يسرا، ووالد جميلة عوض ضمن احداث المسلسل مع زوجته الثانية ويرغب في عدم الذهاب لـعيد ميلاد جميلة عوض، ويحاول اقناع زوجته.

وفي المشهد الثالث ظهر الفنان باسل خياط، وهو يجسد دور طبيب نفسي ويتحدث مع مريضه تحكي له عن مشكلة تصوير زوجها لها وهي عارية، وبحركة ذكية كشف باسل خياط كذبها.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.

وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، أما باسل خياط فيظهر بدور "يوسف" وهو طبيب نفسى، وتجسد جميلة عوض دور الابنة الأولى ليسرا، مايان السيد تقدم دور الابنة الثانية، وتجسد أروى جودة شخصية "فريدة" هي إنسانة وحيدة، تعيش بعيدًا عن أهلها على خلفية مشاكل مع والدها، أما اللبنانية سينتيا خليفة وتظهر بشخضية "نادين".

يذكر أن يسرا جددت تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهم العام الماضى في مسلسل "خيانة عهد" والذى شارك في بطولته حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومى فؤاد، هنادى مهنى وخالد أنور، وخالد سرحان، وتيام قمر، ومصطفى درويش، هدى الاتربى، رمزى العدل.


ذكاء باسل خياط في "حرب أهلية" يكشف كذب إدعاء سيدة بتصوير زوجها لها عارية
ذكاء باسل خياط في "حرب أهلية" يكشف كذب إدعاء سيدة بتصوير زوجها لها عارية
ذكاء باسل خياط في "حرب أهلية" يكشف كذب إدعاء سيدة بتصوير زوجها لها عارية
ذكاء باسل خياط في "حرب أهلية" يكشف كذب إدعاء سيدة بتصوير زوجها لها عارية

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مسلسل حرب اهليه حرب اهلية باسل خياط

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