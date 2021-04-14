ليفربول يُحدد بديل محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي بدأ في تحديد بديل المصري محمد صلاح وذلك من أجل تعويض رحيله المحتمل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك عقب تصريحاته الأخيرة وأزماته مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.





وأشار موقع ليفربول إيكو البريطاني المقرب من إدارة الريدز إلى أن محمد صلاح فتح الباب أمام إمكانية رحيله عن صفوف ليفربول في الصيف المقبل في حوار مع صحيفة آس الإسبانية وتحديدًا نحو أحد ناديي ريال مدريد أو برشلونة.





وأفاد الموقع البريطاني بأن مسئولي ليفربول لم يعد لديهم الثقة في استمرار محمد صلاح في صفوف الفريق الموسم المقبل.





وألمح الموقع البريطاني أن احتمالات رحيل محمد صلاح عن صفوف ليفربول تزايدت داخل ليفربول خاصة بعد نشوب عدة أزمات بين النجم المصري ومديره الفني الألماني كلوب.





وأكد الموقع البريطاني أن يورجن كلوب استقر بالفعل على بديل محمد صلاح بتحديده الجناح البرازيلي رافينيا بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع ليدز يونايتد منذ انطلاق الموسم الحالي.





بالفعل الموقع البريطاني أن مسئولي ليفربول فتحوا خط الاتصال مع نظرائهم في ليدز يونايتد من أجل التفاوض حول إمكانية انتقال رافينيا إلى صفوف الحمر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ولفت الموقع البريطاني أن إدارة تحليل الآداء في ليفربول تقوم بمتابعة آداء رافينيا بدقة خلال الأسابيع المتبقية من الدوري الإنجليزي قبل إعطاء الضوء الأخضر إلى إدارة الريدز لحسم الصفقة.



