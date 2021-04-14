ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة الزمالك في القمة

أصبح في حكم المؤكد غياب المدافع ياسر إبراهيم، لاعب الاهلي، عن مباراة القمة المقبلة أمام الزمالك، والمقرر إقامتها علي ملعب القاهرة يوم 18 أبريل الحالي.





ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك في إطار المباراة المؤجلة بينهم من الجولة الرابعة، من الدروي المصري الممتاز، في التاسعة والنصف بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.





وكشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، ان الجهاز الفني بقيادة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، يرفض إشراك ياسر إبراهيم في القمة، بسبب عدم تعافيه بنسبة 100%.





وأشار المصدر: ان ياسر يحتاج إلي 10 أيام لتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، والتي ألمت به في التدريبات الأخيرة قبل مباراة سيمبا التنزاني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وقرر موسيماني الدفع باللاعب رامي ربيعة أمام النصر غدًا الأربعاء، في دور الـ 32 من كأس مصر، لتحضيره بشكل جيد قبل مباراة الزمالك، خاصةً بعد ظهوره المميز خلال مباراة سيمبا الجمعة الماضي.



