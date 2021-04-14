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القبض على أحمد عز.. أبرز أحداث الحلقة الأولى من "هجمة مرتدة"

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 01:13 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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بدأت أحداث الحلقة الأولى، من مسلسل "هجمة مرتدة"، بأحداث سريعة، وظهر أحمد عز فى بشخصية سيف العربي، وهو شاب مصري يعيش فى العراق، ويتم القبض عليه من قبل قوات الجيش الأمريكى، بسبب وجوده فى حفل زفاف تواجد فيه مجموعة من الإرهابيين.

ثم بعد ذلك يتم إخراجه من المعتقل بفضل صديقة له على علاقة بالمخابرات العراقية، كما استعرضت الحلقة جهود جهاز المخابرات المصرية لكشف المؤامرات التى يتم تدبيرها ضد الوطن، وتجنيد بعض الشباب فى الخارج للعمل ضد وطنهم.

يذكر أن "هجمة مرتدة"، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، ويشارك فى بطولته النجوم: أحمد عز، هند صبرى، هشام سليم، صلاح عبد الله، محمود البزاوى، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم.

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مسلسل مرتدة رمضان

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