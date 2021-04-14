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محلل سوداني: إثيوبيا تريد التحكم في مياه النيل لتبيعه للخرطوم والقاهرة

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 02:06 ص
سد النهضة ـ أرشيفية
سد النهضة ـ أرشيفية
داليا الحسين
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انتقد الدكتور عصام دكين، المحلل السياسي السوداني الموقف الإثيوبي تجاه أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن أديس أبابا تجاوزت كل الأعراف الدولية، ومستمرة في التهرب من الاتفاق.

وقال "دكين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الملء الثاني كارثة حقيقية على السودان ومصر، معقبا: "يجب أن نوقفه مهما كلف الأمر".

وأضاف المحلل السياسي السوداني، أن إثيوبيا تريد أن تتحكم في مياه النيل لتبيع المياه للسودان ومصر، مما يهدد الأمن القومي المائي المصري والسوداني لاسيما أنه يوجد جهات أجنبية تريد أن تركع المصريين والسودانيين".

ولفت إلى أن إثيوبيا أخلت بإعلان المبادئ الموقع في 2015 بشأن ملء سد إثيوبيا، مردفا: "لا يمكن أن نخضع للابتزاز الإثيوبي في أزمة السد، نهر النيل حق للجميع ولا بد من التصدي للملء الثاني بكل الوسائل الممكنة"، معقبا: "لو تم الملء في يونيو حتى الماء لن نشربه ناهيك عن توليد الكهرباء".

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الكلمات المفتاحية

مصر السودان ازمه سد النهضه إثيوبيا

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