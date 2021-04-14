محلل سوداني: إثيوبيا تريد التحكم في مياه النيل لتبيعه للخرطوم والقاهرة

انتقد الدكتور عصام دكين، المحلل السياسي السوداني الموقف الإثيوبي تجاه أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن أديس أبابا تجاوزت كل الأعراف الدولية، ومستمرة في التهرب من الاتفاق.





وقال "دكين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الملء الثاني كارثة حقيقية على السودان ومصر، معقبا: "يجب أن نوقفه مهما كلف الأمر".





وأضاف المحلل السياسي السوداني، أن إثيوبيا تريد أن تتحكم في مياه النيل لتبيع المياه للسودان ومصر، مما يهدد الأمن القومي المائي المصري والسوداني لاسيما أنه يوجد جهات أجنبية تريد أن تركع المصريين والسودانيين".



