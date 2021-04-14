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"الأوقاف" تكشف تفاصيل جديدة حول إغلاق مسجد الطاروطي

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 02:23 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
كساب أحمد
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كشف الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن تفاصيل إغلاق مسجد الطاروطي، قائلًا: "تم غلق هذا المسجد بسبب عدم ارتداء الكمامة، وعدم وجود تباعد أو مصلى شخصي في المكان، مكنش المسجد مطبق أي اجراء احترازية مما أدى لتعليق الصلاة وغلق المسجد"

وتابع "طايع"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن الوزارة حذرت الشيخ عبد الفتاح الطاروطي من عدم صلاة التراويح هذا العام.

وأضاف: "اليوم الأول من رمضان عدى بسلام بحمد الله.. هناك وعي كبير من الشعب المصري بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.. الجميع مستشعر الخطر من هذا الفيروس".

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