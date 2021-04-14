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محلل سوداني: لن نشرب الماء لو استكملت إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 07:47 ص
سد النهضة ـ أرشيفية
سد النهضة ـ أرشيفية
داليا الحسين
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قال عصام دكين المحلل السياسي السوداني، إن إثيوبيا تخطت كل الأعرف الإقليمية والدولية بشأن سد النهضة، مؤكدا أن المفاوضات حول السد والتي استمرت طيلة عقد كامل، كانت عبثية من جانب إثيوبيا ولم يستفد منها سواها.

وتابع "دكين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، يجب توقف استكمال الملء الثاني لسد النهضة مهما كلف الأمر، لأنه كارثة كبيرة يجب منعها.

وأكد المحلل السياسي السوداني، أن سد النهضة الإثيوبي مجرى طبيعي لا تملكه أديس أبابا ولا يمكن بيع المياه لمصر والسودان مهما كان وكما تخطط إثيوبيا، لافتا لوجود جهات أجنبية تستغل الأزمة لأنها لا تريد الخير للقاهرة والخرطوم.

وشدد على أن إثيوبيا أخلت باتفاقية المبادئ الموقعة في العام 2015، وتخطت القانون الدولي، مؤكدا: «لا يمكن أن نخضع لإثيوبيا المتعنتة المتجبرة، والسد يجب أن يتوقف فورا حتى نصل لاتفاق قانوني وفني».

واختتم المحلل السياسي السوداني: لو تم الملء الثاني لسد النهضة لن يشرب المصريون والسودانيون الماء، فضلا عن توقف توليد الكهرباء.

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