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موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس مصر والقناة الناقلة

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 12:45 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يسعى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، لمصالحة جماهير القلعة البيضاء عندما يواجه الفارس الأبيض مساء اليوم الأربعاء، حرس الحدود، ضمن إطار منافسات دور الـ32.

موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود في كأس مصر
ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد حرس الحدود ضمن إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر مساء اليوم الأربعاء المقبل الموافق 14 أبريل في تمام الساعة التاسعة والنصف.

وتذاع مباراة الزمالك ضد حرس الحدود ضمن إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لأقدم البطولات المصرية.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا من المجموعة الرابعة التي تأهل عنها الترجي الرياضي التونسي في المركز الأول، ومولودية الجزائر ثانيا.

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