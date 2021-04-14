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اغتصاب سهر الصايغ وحادث سير لميدو عادل بعد زفافه على فرح الزاهد.. 3 أحداث مهمة بـ"الطاووس"

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 01:27 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "الطاووس" تطورا كبيرا في الأحداث حيث استيقظت سهر الصايغ لتتفاجئ باغتصابها على يد 4 شباب بعد حفل الزفاف في الساحل الشمالي لميدو عادل وفرح الزاهد.

وبعد أن وضع لها أحد ضيوف الحفل مادة داخل العصير شعرا الصايغ بعدها بعدم اتزان فيما تناوب الشباب اغتصابها واحدًا تلو الآخر وقاموا بتصويرها فيديو وارسلوه لصديقهم ميدو عادل مما جعله في حالة انهيار وحدث خلاف بينه وبين زوجته فرح الزاهد مما ادي لحادث وانقلاب سيارته.

مسلسل "الطاووس" بطولة سهر الصايغ وجمال سليمان، وميدو عادل وفرح الزاهد والنجمة سميحة ايوب ويخوض السباق الرمضاني تحت قيادة المخرج رؤوف عبدالعزيز.


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