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شاهد.. صلاة التراويح في رمضان من قلب الحرم المكي

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 01:05 ص
الصلاة في الحرم المكي
الصلاة في الحرم المكي
شيماء حسن
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عرض الإعلامي رامي رضوان مقطع فيديو يرصد لحظات قيام المصلين بأداء صلاة التراويح في الحرم المكي.

وقال "رضوان" خلال تقديم برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "شكل صلاة التراويح كان بديع وجميل ويتم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية".

وأضاف "هناك مجموعة من المراقبين مش أي حد مصرح له بالدخول وسيتم معاقبة من يدخل بدون ارتداء الكمامة بغرامة مالية قدرها 1000 ريال، والقادم للعمرة دون الحصول على ترخيص سيتم تغريمه بـ10 آلاف ريال وذلك لضمان سلامة المعتمرين والالتزام بالأعداد المخصصة، وربنا يزيخ عنا هذه الغمة".

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