Advertisements

شقيقة باسل خياط مدمنة مخدرات ضمن "حرب أهلية"

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 01:44 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

عرضت مساء أمس  قناة "سي بي سي" الحلقة الأولى من مسلسل "حرب أهلية" للفنانة يسرا باسل خياط، التي شهدت أحداث كثيرة وتعريف بالشخصيات.

وظهر الفنان باسل خياط الذي يجسد شخصية "يوسف" ضمن أحداث المسلسل طبيب نفسي حيث ذهب  لشقيقته التي وجدها عادت للمخدرات من جديد وحاول التعدي عليها بالضرب، لكن استعطفته وطلبت منه أن يسامحها.


وفي المشهد الثاني تذهب الفنانة يسرا لـ "يوسف" باسل خياط كمريضة تتحدث معه في حياتها الشخصية، وبعد الانتهاء من الجلسة تظهر الفنانة أروي جودة وهي زوجة الأخير، ويحدث تبادل بالكلمات بينها وبين "مريم" يسرا نظرا لأنها تغير على زوجها.


مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.


وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، أما باسل خياط فيظهر بدور "يوسف" وهو طبيب نفسى، وتجسد جميلة عوض دور الابنة الأولى ليسرا، مايان السيد تقدم دور الابنة الثانية، وتجسد أروى جودة شخصية "فريدة" هي إنسانة وحيدة، تعيش بعيدًا عن أهلها على خلفية مشاكل مع والدها، أما اللبنانية سينتيا خليفة وتظهر بشخضية "نادين".


يذكر أن يسرا جددت تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهم العام الماضى في مسلسل "خيانة عهد" والذى شارك في بطولته حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومى فؤاد، هنادى مهنى وخالد أنور، وخالد سرحان، وتيام قمر، ومصطفى درويش، هدى الاتربى، رمزى العدل.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يسرا حرب اهلية باسل خياط اروي جودة

أخبار تهمك

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمباراة النصر بكأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

منذ حوالي 10 ساعة

ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة الزمالك في القمة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

خاص.. الأهلي يضم نجم بيراميدز مجانًا

منذ حوالي 12 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة النصر غدًا

منذ حوالي 3 ساعات

رونالدو يضع شروطه للاستمرار مع يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

محلل سوداني: إثيوبيا تريد التحكم في مياه النيل لتبيعه للخرطوم والقاهرة

منذ نصف ساعة

هاشتاج أحمد مكي يجتاح تويتر.. والنجم يركب التريند بآلاف التغريدات

منذ أقل من ساعتين

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. غيابات كبرى تضرب ريال مدريد ضد ليفربول

منذ حوالي 10 ساعة

هالة صدقى: "برنامج رامز جلال مفبرك.. وبضايق من إهانته للضيوف"

منذ حوالي 7 ساعات

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

منذ حوالي 7 ساعات

"وفاة 20 مواطنا".. محافظ أسيوط يكشف تفاصيل حادث تصادم بين اتوبيس وسيارة نقل

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الخرطوم تدعو مصر وأديس أبابا إلى قمة خلال 10 أيام

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

جميلة عوض ابنة يسرا في مسلسل "حرب أهلية"

فريق عمل مسلسل "حرب أهلية" يحتفل بعيد ميلاد يسرا

أروى جودة تنضم لقائمة أبطال مسلسل "حرب أهلية"

بالفيديو..طرح البرومو الأول لمسلسل "حرب أهلية"

باسل خياط طبيب نفسي في مسلسل "حرب أهلية"

يسرا تروج لـ "حرب أهلية": "استنونا في رمضان"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:06 ص

محلل سوداني: إثيوبيا تريد التحكم في مياه النيل لتبيعه للخرطوم والقاهرة

عاجل.. الخرطوم تدعو مصر وأديس أبابا إلى قمة خلال 10 أيام

10:55 م

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

04:25 م

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

07:38 م

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة