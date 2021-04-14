شقيقة باسل خياط مدمنة مخدرات ضمن "حرب أهلية"









يذكر أن يسرا جددت تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهم العام الماضى في مسلسل "خيانة عهد" والذى شارك في بطولته حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومى فؤاد، هنادى مهنى وخالد أنور، وخالد سرحان، وتيام قمر، ومصطفى درويش، هدى الاتربى، رمزى العدل.











عرضت مساء أمس قناة "سي بي سي" الحلقة الأولى من مسلسل "حرب أهلية" للفنانة يسرا باسل خياط، التي شهدت أحداث كثيرة وتعريف بالشخصيات.وظهر الفنان باسل خياط الذي يجسد شخصية "يوسف" ضمن أحداث المسلسل طبيب نفسي حيث ذهب لشقيقته التي وجدها عادت للمخدرات من جديد وحاول التعدي عليها بالضرب، لكن استعطفته وطلبت منه أن يسامحها.وفي المشهد الثاني تذهب الفنانة يسرا لـ "يوسف" باسل خياط كمريضة تتحدث معه في حياتها الشخصية، وبعد الانتهاء من الجلسة تظهر الفنانة أروي جودة وهي زوجة الأخير، ويحدث تبادل بالكلمات بينها وبين "مريم" يسرا نظرا لأنها تغير على زوجها.مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، أما باسل خياط فيظهر بدور "يوسف" وهو طبيب نفسى، وتجسد جميلة عوض دور الابنة الأولى ليسرا، مايان السيد تقدم دور الابنة الثانية، وتجسد أروى جودة شخصية "فريدة" هي إنسانة وحيدة، تعيش بعيدًا عن أهلها على خلفية مشاكل مع والدها، أما اللبنانية سينتيا خليفة وتظهر بشخضية "نادين".