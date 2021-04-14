شاهد.. لهذا السبب حذر رامي رضوان من ارتفاع إصابات كورونا في شهر رمضان

وجه الإعلامي رامي رضوان، تحذيرًا من ارتفاع أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا خلال شهر رمضان.



وقال "رضوان" خلال تقديم برنامجه "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز": "شايف المواطنين في التقارير وهم لا يرتدون الكمامات، مش بنغلس عليكو والله بس وبعدين".



وأضاف "معدل الإصابات الأيام اللي فاتت فيه زيادات ملاحظة، لسة بنقول ياهادي في الشهر الكريم أسرة كاملة بتصاب، بعيدا عن البيانات الرسمية الأعداد أكبر بكثير وحدث بلا حرج".



وتابع "ربنا يسعد أيامكم علشان تكتمل السعادة، لو عايزين عزومات يفضل في أماكن فيها تباعد واستخدام أدوات الطعام أحادية الاستخدام، لأنه خلال أسبوع هندخل في الألف مرة أخرى".





