"رمضان جانا" لماهر زين تواصل تصدرها "يوتيوب" وتتخطى المليون الثاني في 3 أيام

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تواصل أغنية "رمضان جانا" للمطرب ماهر زين، تواجدها في تريند علي علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" فى أكثر من ١٠ دول منهم مصر والاردن والامارات والسعودية وتخطت المليون الثاني مشاهدة خلال ثلاث ايام من طرحها.الأغنية كلمات: انور حسام، حسين طنطاوي والحان: انور حسام، محمود الشريف وتوزيع: محمود عمار.وتولت شركة "إنجاز ديجيتال" مهمة التوزيع الحصري للأغنية في الشرق الأوسط.وكان قد الإعلامى أحمد يونس،المطرب ماهر زين، خلال مداخلة تليفونية عبر برنامجه اليومى صباحك ومطرحك على الراديو 9090.وخلال المداخلة؛ تحدث ماهر زين عن أغنيته الجديدة "رمضان جانا" وكواليس التحضير لألبومه الجديد الذى سيتم طرحه فى رمضان بمعدل أغنية جديدة مصوَّرة كل أسبوع.وعن سبب اختيار مصر لتصوير أغنية رمضان جانا، أوضح ماهر زين لأحمد يونس أنه اختار مصر تحديدًا لارتباط مظاهر الاحتفال برمضان بها، حيث يتبادر فورًا لذهن المستمع لجملة رمضان جانا منظر الفوانيس والزينة وقماش الخيامية والأنوار التى دائما تكون موجودة بمصر خلال الشهر الكريم.وخلال المداخلة التليفونية مع أحمد يونس، هنأ ماهر زين جمهوره بحلول شهر رمضان المبارك، معربًا عن أسفه لعدم إقامة صلاة التراويح هذا العام فى السويد حيث يقيم حاليًّا.