Advertisements

"رمضان جانا" لماهر زين تواصل تصدرها "يوتيوب" وتتخطى المليون الثاني في 3 أيام

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 01:55 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements

تواصل أغنية "رمضان جانا" للمطرب ماهر زين، تواجدها في تريند علي علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" فى أكثر من ١٠ دول منهم مصر والاردن والامارات والسعودية وتخطت المليون الثاني مشاهدة خلال ثلاث ايام من طرحها.

الأغنية كلمات: انور حسام، حسين طنطاوي والحان: انور حسام، محمود الشريف وتوزيع: محمود عمار.

وتولت شركة "إنجاز ديجيتال" مهمة التوزيع الحصري للأغنية في الشرق الأوسط.

وكان قد  الإعلامى أحمد يونس، استضاف المطرب ماهر زين، خلال مداخلة تليفونية عبر برنامجه اليومى صباحك ومطرحك على الراديو 9090.

وخلال المداخلة؛ تحدث ماهر زين عن أغنيته الجديدة "رمضان جانا" وكواليس التحضير لألبومه الجديد الذى سيتم طرحه فى رمضان بمعدل أغنية جديدة مصوَّرة كل أسبوع.

وعن سبب اختيار مصر لتصوير أغنية رمضان جانا، أوضح ماهر زين لأحمد يونس أنه اختار مصر تحديدًا لارتباط مظاهر الاحتفال برمضان بها، حيث يتبادر فورًا لذهن المستمع لجملة رمضان جانا منظر الفوانيس والزينة وقماش الخيامية والأنوار التى دائما تكون موجودة بمصر خلال الشهر الكريم.

وخلال المداخلة التليفونية مع أحمد يونس، هنأ ماهر زين جمهوره بحلول شهر رمضان المبارك، معربًا عن أسفه لعدم إقامة صلاة التراويح هذا العام فى السويد حيث يقيم حاليًّا.



"رمضان جانا" لماهر زين تواصل تصدرها "يوتيوب" وتتخطى المليون الثاني في 3 أيام
"رمضان جانا" لماهر زين تواصل تصدرها "يوتيوب" وتتخطى المليون الثاني في 3 أيام

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوتيوب كتهر زين اغنية

أخبار تهمك

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل- مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمباراة النصر بكأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

هاشتاج أحمد مكي يجتاح تويتر.. والنجم يركب التريند بآلاف التغريدات

منذ أقل من ساعتين

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ حوالي 16 ساعة

هالة صدقى: "برنامج رامز جلال مفبرك.. وبضايق من إهانته للضيوف"

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة الزمالك في القمة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بالأسماء.. غيابات كبرى تضرب ريال مدريد ضد ليفربول

منذ حوالي 10 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة النصر غدًا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الخرطوم تدعو مصر وأديس أبابا إلى قمة خلال 10 أيام

منذ حوالي 4 ساعات

محلل سوداني: إثيوبيا تريد التحكم في مياه النيل لتبيعه للخرطوم والقاهرة

منذ نصف ساعة

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. الأهلي يضم نجم بيراميدز مجانًا

منذ حوالي 12 ساعة

رونالدو يضع شروطه للاستمرار مع يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

"وفاة 20 مواطنا".. محافظ أسيوط يكشف تفاصيل حادث تصادم بين اتوبيس وسيارة نقل

منذ ساعة و نصف

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

زين مالك يطرح FINGERS على يوتيوب وتتخطى مليون مشاهدة في 24 ساعة

غدا.. بطلة أغنية "فولا فولا" ضيفة "صباحك ومطرحك" على إذاعة "9090"

علي غزلان وشيماء المغربي ضيفا أحمد يونس في "صباحك ومطرحك" الثلاثاء

رامي جمال يحتل تريند يوتيوب بـ"سقف"

"عود البطل".. لحسن شاكوش وعمركمال تطيح برمضان من المركز الأول عبر"يوتيوب"

بعد 3 أيام من طرحها.. "سهرانين" لـ محمد محيي تتخطى المليون مشاهدة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:06 ص

محلل سوداني: إثيوبيا تريد التحكم في مياه النيل لتبيعه للخرطوم والقاهرة

عاجل.. الخرطوم تدعو مصر وأديس أبابا إلى قمة خلال 10 أيام

10:55 م

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

04:25 م

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

07:38 م

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة