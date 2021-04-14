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الأرصاد تصدر بيانًا عاجلًا حول طقس اليوم

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 08:15 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، ثاني أيام رمضان، الموافق 15 إبريل2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء.
- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد.
- طقس حار على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.
الأرصاد تصدر بيانًا عاجلًا حول طقس اليوم
الأرصاد تصدر بيانًا عاجلًا حول طقس اليوم

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