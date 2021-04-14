الأرصاد تصدر بيانًا عاجلًا حول طقس اليوم

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، ثاني أيام رمضان، الموافق 15 إبريل2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.



حالة الطقس نهارًا:

- طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء.

- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد.

- طقس حار على جنوب الصعيد.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على كافة الأنحاء.



الظواهر الجوية:

- نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.