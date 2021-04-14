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"وفاة 20 مواطنا".. محافظ أسيوط يكشف تفاصيل حادث تصادم بين اتوبيس وسيارة نقل
الأربعاء 14/أبريل/2021 - 01:09 ص
كساب أحمد
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قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن هناك واقعة تصادم حدثت على احدى الطرق، مما أدى لوفاة ما يقرب من 20 مواطنًا، معقبًا: "نحتسبهم شهداء عند الله".
وتابع محافظ أسيوط، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن حادث التصادم كان بين اتوبيس وسيارة نقل، مما أدى لتفحم الأتوبيس، وتم الدفع بـ31 سيارة إسعاف، وكل الاجهزة موجودة بموقع الحادث
ولفت إلى ان المحافظة تعمل الآن على رفع أثر الحادث، لكي تعود حركة المرور لطبيعتها، مشيرًا إلى أن هذا الطريق يسير في الاتجاهين، ولا يشهد حوادث كثيرة مثلما يقال، مشيرًا إلى أن الاحتمال الاولى لسبب الحادث هو سير عكس الاتجاه.
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