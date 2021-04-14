"وفاة 20 مواطنا".. محافظ أسيوط يكشف تفاصيل حادث تصادم بين اتوبيس وسيارة نقل

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن هناك واقعة تصادم حدثت على احدى الطرق، مما أدى لوفاة ما يقرب من 20 مواطنًا، معقبًا: "نحتسبهم شهداء عند الله".





وتابع محافظ أسيوط، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن حادث التصادم كان بين اتوبيس وسيارة نقل، مما أدى لتفحم الأتوبيس، وتم الدفع بـ31 سيارة إسعاف، وكل الاجهزة موجودة بموقع الحادث



