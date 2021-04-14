Advertisements

"وفاة 20 مواطنا".. محافظ أسيوط يكشف تفاصيل حادث تصادم بين اتوبيس وسيارة نقل

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 01:09 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
Advertisements
قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن هناك واقعة تصادم حدثت على احدى الطرق، مما أدى لوفاة ما يقرب من 20 مواطنًا، معقبًا: "نحتسبهم شهداء عند الله".

وتابع محافظ أسيوط، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن حادث التصادم كان بين اتوبيس وسيارة نقل، مما أدى لتفحم الأتوبيس، وتم الدفع بـ31 سيارة إسعاف، وكل الاجهزة موجودة بموقع الحادث

ولفت إلى ان المحافظة تعمل الآن على رفع أثر الحادث، لكي تعود حركة المرور لطبيعتها، مشيرًا إلى أن هذا الطريق يسير في الاتجاهين، ولا يشهد حوادث كثيرة مثلما يقال، مشيرًا إلى أن الاحتمال الاولى لسبب الحادث هو سير عكس الاتجاه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حادث اسيوط بوابة الفجر الفجر أسيوط

أخبار تهمك

هاشتاج أحمد مكي يجتاح تويتر.. والنجم يركب التريند بآلاف التغريدات

منذ أقل من ساعتين

عاجل- مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمباراة النصر بكأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الخرطوم تدعو مصر وأديس أبابا إلى قمة خلال 10 أيام

منذ حوالي 4 ساعات

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة النصر غدًا

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة الزمالك في القمة

منذ ساعتين

بالأسماء.. غيابات كبرى تضرب ريال مدريد ضد ليفربول

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

منذ حوالي 10 ساعة

"وفاة 20 مواطنا".. محافظ أسيوط يكشف تفاصيل حادث تصادم بين اتوبيس وسيارة نقل

منذ ساعة و 24 دقيقة

رونالدو يضع شروطه للاستمرار مع يوفنتوس

منذ ساعة و نصف

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

منذ حوالي 9 ساعات

هالة صدقى: "برنامج رامز جلال مفبرك.. وبضايق من إهانته للضيوف"

منذ حوالي 7 ساعات

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ حوالي 16 ساعة

خاص.. الأهلي يضم نجم بيراميدز مجانًا

منذ حوالي 12 ساعة

محلل سوداني: إثيوبيا تريد التحكم في مياه النيل لتبيعه للخرطوم والقاهرة

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

سجن سائق أتوبيس نقل عام لاتهامه بقتل شخص بالإسكندرية

إصابة 6 أشخاص بينهم أطفال في حادث انقلاب أتوبيس بالوايلي (فيديو)

عاجل.. انقلاب "أتوبيس نقل عام" في قها ووقوع مصابين

محافظ أسوان يتابع حادث مرورى على الصحراوى أدى لوفاة 2 وأصابة 17 .. ويناشد السائقين الألتزام بالقواعد المرورية

رفع آثار تصادم 5 سيارات بطريق «سفاجا-قنا».. وفتح الطريق (صور)

رئيسة مدينة سفاجا تتابع تسيير المرور بعد تصادم أتوبيس سياحي بسيارة نقل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:06 ص

محلل سوداني: إثيوبيا تريد التحكم في مياه النيل لتبيعه للخرطوم والقاهرة

عاجل.. الخرطوم تدعو مصر وأديس أبابا إلى قمة خلال 10 أيام

10:55 م

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

04:25 م

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

07:38 م

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة