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رونالدو يضع شروطه للاستمرار مع يوفنتوس

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 01:00 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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أفادت تقارير صحفية إيطالية، ان البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، حدد شرطًا من أجل استمراره في السيدة العجوز وعدم رحيله في نهاية الموسم الحالي.

وكشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، ان كريستيانو رونالدو ربط بقاءه مع يوفنتوس، بالتأهل إلي دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأشارت ان النجم البرتغالي غاضب من مستوي يوفنتوس في الفترة الماضية، خاصةً في ظل سوء النتائج مما أدي إلي خروجه من دور الـ 16 في الشامبيونزليج علي يد بورتو.

وأكدت ان رونالدو يعمل علي الرحيل من اليوفي، إلا إذا ضمن الفريق التأهل إلي دوري الأبطال في الموسم القادم.

وأختتمت ان هناك بعض التقارير الإسبانية والإنجليزية، ربطت بين صاروخ ماديرا وعودته إلي ريال مدريد مرة اخري أو مانشستر يونايتد.

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