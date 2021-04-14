رئيس هيئة قناة السويس يزف بشرى سارة



قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن كراكة "الفريق مهاب مميش"، بقدرة تكريك 3.6 ألف متر مكعب في الساعة، لافتًا إلى أنها ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير المجرى الملاحي.



وأعلن "ربيع"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع على فضائية "المحور"، عن استلام كراكة "حسين طنطاوي" في شهر أغسطس المقبل، لافتًا إلى أن جميع العاملين على الكراكة من الشباب.



وأضاف أن الكراكات تستخدم داخل قناة السويس وخارجها، مشيرًا إلى أنهم تعاقدوا على هذه الكراكات منذ 4 سنوات، ولا علاقة لهم بأزمة السفينة الجانحة.



وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أنهم يسعون لزيادة قدرات وحدات الإنقاذ للعمل داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن هناك حوافز لبعض السقن لتعويضها عن فترة توقف الملاحة في القناة، متابعًا: "هدفنا تقديم خدمة متميزة لعملائنا".



وأوضح أن التحفظ على السفينة الجانحة لحين التعويض حق قانوني، لافتًا إلى أن التفاوض على التعويض يستغرق وقتًا في مثل هذه الأحوال.



ولفت إلى أن ليس هناك تحرك من قبل الشركة المالكة للسفينة لتعويض القناة، متابعًا: "نجحنا في تحريك السفينة الجانحة باحترافية".

