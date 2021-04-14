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أول رد من مصر على المقترح الإثيوبي الجديد

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 08:16 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، على المقترح الإثيوبي الجديد للاتفاق على الملء الثاني اولًا، قائلًا: "أي اطروحات تقدم من إثيوبيا حول الاتفاق على الملء الثاني فقط، ومن ثم الوصول إلى اتفاق خلال المرحلة المقبلة، حول قواعد التشغيل، فهي تهدف إلى إضاعة الوقت".

وتابع "غانم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن موقف مصر واضح تمامًا حول حل ازمة سد النهضة، مشيرًا إلى أن مصر تريد التوصل إلى أتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، إن الوزارة اتخذت خلال السنوات الأخيرة وسائل متعددة لترشيد الموارد المائية، وزيادة وتعظيم إنتاجية وحدة المياه.

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