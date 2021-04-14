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تعليق "الأوقاف" على غلق مسجد الطاروطي

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 08:21 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن أسباب إغلاق مسجد الطاروطي، تمثلت في عدم ارتداء الكمامة، وعدم وجود تباعد، أو مصلى شخصي في المكان، معقبًا: "مكنش المسجد مطبق أي اجراء احترازية مما أدى لتعليق الصلاة وغلق المسجد".

وتابع "طايع"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن الوزارة حذرت الشيخ عبد الفتاح الطاروطي من عدم صلاة التراويح هذا العام.

وأضاف: "اليوم الأول من رمضان عدى بسلام بحمد الله.. هناك وعي كبير من الشعب المصري بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.. الجميع مستشعر الخطر من هذا الفيروس".

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