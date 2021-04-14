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"روشتة رمضان".. 14 نصيحة للتغذية السليمة خلال الشهر الكريم (إنفوجراف)

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 06:52 ص
إنفوجراف
إنفوجراف
منى صموئيل
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تقدم " الفجر" في هذا التوقيت من كل عام وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم "روشتة رمضان" بشكل يومي على مدار الشهر، تتضمن نصائح مهمة للمواطنين تساعدهم على ساعات الصيام.

تحتوي روشة اليوم الأول من الشهر الكريم على 14 نصيحة للتغذية السليمة خلال شهر رمضان، وهي كالتالي:
1- لا تأكل حتى الشبع لتجنب الإصابة بالتخمة في وجبة الإفطار.

2- مضغ الطعام جيدًا لتجنب مشاكل الهضم وعدم الإسراع فى تناول الطعام.

3- تناول وجبات خفيفة بين الفطار والسحور كالمكسرات والفواكه والخشاف.

4- تأخير وجبة السحور لتفادي الشعور بالجوع أو العطش فى وقت مبكر من الصيام.

5- الإكثار من السوائل لتعويض ما تم فقدانه في فترات الصيام وحتى لا تصاب بالإمساك.

6- عدم الإكثار من تناول السكريات أو الأملاح في السحور لأنها تساعد على الشعور بالعطش.

7- الإهتمام بتناول الخضروات والفواكه الطازجة لأنها غنية بالمياه والفيتامينات.

8- الحرص على تناول 2 – 3 لترات مياه بعيدًا عن السوائل لتعويض الجسم.

9- الإقلال من تناول الأطعمة الدسمة لأنها تساعد على حدوث مشاكل الهضم وخصوصا مع قلة نسبة السوائل فى الجسم مع الصيام.

10- عدم الإكثار في تناول حلوى الشهر الكريم لتجنب زيادة الوزن.

11- عدم الإكثار من المشروبات الغازية في وجبة الإفطار لأنها تقلل من كفاءة الهضم.

12- ضرورة ممارسة أي نشاط خفيف بعد الإفطار بساعة لينشط عملية الهضم كالذهاب لصلاة التراويح أو المشي.

13- التدرج في تناول الإفطار فمثلا تناول بلح وعصير ثم الصلاة وبعدها بنصف ساعة تناول الوجبة الأساسية لتهيئة المعدة وتنشيطها بعد خمولها لساعات.

14- ضرورة تناول السلطة لإمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تساعد على الهضم.
"روشتة رمضان".. 14 نصيحة للتغذية السليمة خلال الشهر الكريم (إنفوجراف)
"روشتة رمضان".. 14 نصيحة للتغذية السليمة خلال الشهر الكريم (إنفوجراف)

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شهر رمضان بوابة الفجر الفجر التغذية السليمة

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